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19.03.20 18:58

Фонд гарантирования вернет акционерам остатки имущества банка "Юнисон" беглого Клименко

Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение о передаче имущества ликвидируемого банка "Юнисон", которое осталось после удовлетворения требований кредиторов, бывшим акционерам банка на основании поданных ими заявлений.

Фонд гарантирования вернет акционерам остатки имущества банка "Юнисон" беглого Клименко

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает БизнесЦензор.

"Подписание договоров (актов) о передаче остаточного имущества в общую долевую собственность акционеров, которые изъявили намерение получить такое имущество, будет осуществлять уполномоченное лицо Фонда на ликвидацию ПАО "Банк "Юнисон", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в феврале Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил удовлетворение акцептованных требований кредиторов ПАО "Банк "Юнисон" и предложил бывшим акционерам банка забрать оставшееся имущество.

Так, после удовлетворения требований всех кредиторов банка "Юнисон" осталось: 408 кредитов, по которым есть задолженность, дебиторская задолженность, 98 единиц компьютерной техники, 15 транспортных средств, мебель, инвентарь, бланки векселей и чековых книжек.

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Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) по предложению Фонда гарантирования вкладов и физических лиц 18 июня 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Юнисон".

Ранее Фонд гарантирования неоднократно заявлял, что бывшие владельцы неплатежеспособного ПАО "Банк "Юнисон" с помощью незаконных решений судов пытаются предотвратить ликвидацию банка и вернуть контроль над ним.

Судебные споры в этом отношении длились 3 года. В итоге Шестой апелляционный административный суд 1 октября 2019 года удовлетворил жалобу Национального банка и подтвердил законность ликвидации банка.

Изначально правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении ПАО "Банк "Юнисон" к категории неплатежеспособных 28 апреля 2016 года из-за непрозрачной структуры собственности.

По данным СМИ, фактическим собственником банка является Александр Клименко - министр доходов и сборов в правительстве Николая Азарова, который также неформально владеет медиа холдингом "Вести" и сейчас находится в России.

По данным НБУ на 1 октября 2015 года по общему объему активов (825,89 млн грн) банк "Юнисон" занимал 71 место среди 123 работающих украинских банков.

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