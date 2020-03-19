Банки закрыли часть отделений и сократили время работы оставшихся

В частности, "Креди Агриколь Банк" сообщил о временной приостановке работы 17 отделений из 150, остальные работают только в будние дни с 9:00 до 17:00 с перерывом на санитарный час, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Банк "Пивденный" временно приостановил работу 22 из 98 отделений и сократил рабочий день (с 10:00 до 16:30) с тремя санитарными часами. Дополнительно банк отменил работу на выходных и ограничил максимальное количество клиентов в отделениях пятью.

"Укрсиббанк" сократил график работы с 10:00 до 16:00, ввел санитарный час и ограничил допустимое количество клиентов в отделении пятью людьми.

Отделения "ТАСкомбанка" будут работать только в будние с 10:00 до 16:00, в них могут находиться до пяти клиентов.

"Кредобанк" сократил часы с 10:00 до 16:30, ввел два перерыва на дезинфекцию и ограничения на количество человек в отделении.

"Идея Банк" и "Укрэксимбанк" ввели дополнительные санитарные часы и предупреждают о возможном ограничении на количество человек в отделениях банка.

"Сбербанк" принимает клиентов только в будние дни до 16:00, "Правекс Банк" и "Глобус Банк" – с 10:00 до 16:00, а "ОТП Банк" – с 9:00 до 17:00.

Все финучреждения рекомендуют пользоваться онлайн-банкингом и избегать операций с наличкой.

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Как сообщалось, ранее ПУМБ приостановил оформление кредитов наличными и кредитных карт, ввел три дополнительных перерыва на санчас, и рекомендует клиентам соблюдать дистанцию в 1 м, ожидать своей очереди на улице.

"Райффайзен банк Аваль" ввел обслуживание по записи, а "Ощадбанк" – перерывы в отделениях на проветривание и дезинсекцию и перевел инкасаторскую службу в уссиленный режим работы.

"Приватбанк" ввел санитарный час в своих отделениях и рекомендует клиентам ждать своей очереди на улице.

"Альфа-Банк" временно приостановил работу 45 из 257 отделений.