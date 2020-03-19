БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
19.03.20 17:28

SkyUp открыла продажу билетов из Киева для иностранных граждан

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов для иностранных граждан на некоторые рейсы из Киева.

SkyUp открыла продажу билетов из Киева для иностранных граждан

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Начиная с 19 марта авиакомпания SkyUp Airlines будет выполнять нерегулярные специальные рейсы, чтобы дать возможность украинцам и иностранцам, которые имеют вид на жительство в Украине, вернуться из-за границы домой. Некоторыми из этих рейсов смогут воспользоваться иностранные граждане, но только для выезда из Украины", - сказано в сообщении.

Рейсы, на которые открыта продажа билетов для иностранных граждан:

В компании также отметили, что рейсы, на которые можно приобрести билеты для выезда из Украины, могут добавляться.

Билеты уже доступны на сайте авиакомпании и в агентской сети.

"Обращаем внимание на то, что воспользоваться этими рейсами могут только иностранные граждане, которые не успели выехать из Украины с официальным прекращением авиасообщения, и только на маршрутах с вылетом из Киева", - подчеркнули в авиакомпании.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100