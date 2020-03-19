ЕБА призвала разрешить работу зоомагазинов и ветеринарных клиник в карантин

Об этом говорится в заявлении ЕБА, опубликованном на сайте ассоциации, передает БизнесЦензор.

"Безусловно, бизнес понимает важность таких жестких мер в данной ситуации. В то же время нельзя не упомянуть о влиянии таких ограничений на домашних животных. По ориентировочным подсчетам, у каждого третьего украинца есть домашние любимцы, поэтому последствия могут затронуть более 10 млн животных", – отмечается в сообщении.

В ассоциации подчеркнули, что в продуктовых магазинах, которые продолжают свою работу, ассортимент кормов довольно ограничен, а специализированные корма для поддержания здоровья животных вообще отсутствуют.

"Например, домашние животные со специфическими заболеваниями (диабет, почечная недостаточность, послеоперационные состояния) нуждаются в диетическом питании, без которого состояние здоровья животных ухудшается, а риск смертности увеличивается. Кроме того, домашние животные, особенно собаки, требуют плановой вакцинации от инфекционных болезней типа бешенства, чумы, лептоспироза, гепатита и других", – пояснили в ЕБА.

В связи с этим ассоциация просит предоставить соответствующее разъяснение Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и органами местного самоуправления по реализации положений постановления Кабинета министров "О внесении изменений в постановление Кабмина от 11 марта 2020 № 211" №215 от 16 марта 2020 года.