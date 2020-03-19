"Укрспирт" приостановил экспорт спирта

Об этом сообщил и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Из-за пандемии коронавируса мы наблюдаем повышенный спрос на медицинский спирт не только внутри страны, но и извне. Поэтому мы решили приостановить экспорт спирта. Сначала нужно полностью обеспечить рынок Украины. Недопустимой считаем ситуацию, когда бы к нам обратились медицинские учреждения с просьбой продать спирт, а у нас его не было бы", – отметил глава компании.

Блескун добавил, что экспорт спирта будет восстановлен после полного обеспечения внутреннего рынка.

Читайте также: "Укрспирт" увеличил продажу спирта на 62%. ИНФОГРАФИКА

Как сообщалось, ранее "Укрспирт" запустил в работу еще 4 завода из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с распространением коронавируса. В целом работает 14 спиртзаводов госкомпании.