Евросоюз стал крупнейшим торговым партнером Украины в 2019 году

Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Согласно подсчетам министерства, товарооборот между Украиной и ЕС в прошлом году был на 1% меньше, чем в 2018 году, – тогда этот показатель составлял 41,1%.

В целом внешнеторговый оборот товаров и услуг составил $52,6 млрд, что на 5,8% больше, чем в 2018 году. Из них экспорт – $24 млрд, импорт – $28,8 млрд.

В том числе внешнеторговый оборот товаров в 2019 году составил $45,7 млрд – на 5,7% больше, чем в 2018 году. Из них экспорт – $20,2 млрд, импорт – $25 млрд.

В структуре экспорта наибольшую долю занимают черные металлы (15,2%), зерновые культуры (12,7%), машины и оборудование (11,1%). По сравнению с показателями 2018 года, экспорт зерновых вырос на 18,2%, тогда как металлов – снизился на 15,3%, машин и оборудования – на 2,6%.

Существенно вырос экспорт жиров и масла – на 35%, по сравнению с показателем 2018 года, семян и плодов масличных растений – на 32,3%.

Доля дерева и изделий из древесины в структуре экспорта составила 4,8%, что на 3,8% меньше, чем в 2018 году.

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В структуре импорта из стран ЕС наибольшую долю составляют реакторы ядерные, котлы, машины – 13,3%, средства наземного транспорта, кроме железнодорожного – 13%, и энергетические материалы – 10,8%.

Внешнеторговый оборот услуг после стремительного роста на 22,6% в 2018 году в 2019 году вырос всего на 7% и составил $7,9 млрд. Из них экспорт – $4,3 млрд, импорт – $3,6 млрд.

Наибольшую долю в экспорте занимают транспортные услуги (30,9%) и услуги в сфере телекоммуникаций (23,1%), в импорте – также транспортные услуги (24,8%), деловые услуги (22,2%) и услуги, связанные с путешествиями (15,8%). При этом доля последних выросла на 31,5% по сравнению с 2018 годом.

За первый квартал 2020 существенно возрос объем экспорта жиров и масла – почти 78%, и энергетических материалов – почти 21%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В то же время на 41,8% сократился экспорт семян и плодов масличных растений, почти 39% – черных металлов, почти 30% – руд и шлаков.

В структуре импорта всего выросла доля фармацевтической продукции (21,4%) и электрических машин и оборудования (11,4%). Больше всего сократился импорт средств наземного транспорта, кроме железнодорожного – почти на 40%.