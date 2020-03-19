Власти Ужгорода решили приостановить работу общественного транспорта

Такое решение принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством мэра города Богдана Андриева, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Ужгородского горсовета.

В сообщении отмечается, что из-за общего снижения спроса перевозчики сократили количество подвижного состава.

"Уже вчера на рейсы вышло меньше автобусов. Однако утром и вечером чрезвычайно сложно обеспечить перевозку пассажиров не более 10 человек в одном транспортном средстве, как обязывает постановление Кабмина. Возникают конфликтные ситуации. Штрафы же за нарушение постановления – как для водителя, так и на перевозчика, очень высоки: от 17 000 грн до 70 000 грн", – пояснили в горсовете.

В связи с этим в Ужгороде работу общественного транспорта приостановят.

Комиссия решила рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, обеспечить проезд работников автобусами в режиме регулярных специальных перевозок.

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Как сообщалось, ранее работу общественного транспорта приостановили в Луцке и Ивано-Франковске.

Кабмин сообщил о запрете с 17 марта перевозки пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре.

Кроме этого, запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Также с 18 марта по 3 апреля на всей территории государства запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.