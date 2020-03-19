Цены на авиатопливо рухнули до минимума за 15 лет из-за ограничения полетов

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на трейдеров, которые занимаются поставками топлива для украинских авиакомпаний, передает БизнесЦензор.

В последние годы и до начала марта котировки JET в портах северо-западной Европы были в среднем на 3-4% (на $20 за тонну) выше котировок дизельного топлива.

После 6 марта котировки дизельного и реактивного топлива из-за обвала цен на нефть снижались пропорциально, но начиная 13 марта, по мере введения европейскими странами ограничений на авиасообщение, цены на авиатопливо резко пошли вниз.

Накануне, 18 марта, по словам трейдеров, цена JET-1A в Северо-Западной Европе была уже на 20% (на $50 за тонну) ниже цены дизтоплива.

По словам трейдеров, в сложившихся условиях Кременчугский НПЗ ПАО "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров, который в 2019 году занимал 45% украинского рынка авиакеросина и практически весь свой ресурс направлял в "Борисполь" для компании МАУ, сейчас активно ищет покупателей своего ресурса, параллельно пересматривая производственные планы и меняя технологическую схему в пользу выпуска дизтоплива.

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"Мажейкяйский НПЗ сейчас готов отгрузить вообще любые объемы на фоне всеобщего снижения авиарейсов в Европе. На Hellenic Petroleum готовы отдавать c большим дисконтом, чуть ли не в минус себе – только берите", – заявил представитель одной из украинских компаний-импортеров.

Как отмечается, в условиях закрытых границ и запрета на внутреннее авиасообщение единственным крупным потребителем авиакеросина остается Министерство обороны (в 2019 году Вооруженные силы закупили 40 тыс. тонн авиатопилва при балансе рынка 483 тыс. тонн).

17 марта Минобороны провело очередной тендер на 10 тыс. тонн, где победителями стали "Альянс Энерго Трейд" и компания из орбиты "Трейд Коммодити".

Как сообщалось, 13 марта президент Владимир Зеленский заявил о временном прекращении авиасообщения в Украине с 17 марта и призвал украинцев вернуться домой к этому времени