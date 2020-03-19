Аксенов назвал Керченский мост "ахиллесовой пятой" при защите от коронавируса

Об этом назначенный Россией глава оккупированного полуострова Сергей Аксенов заявил на совещании о противодействии эпидемии, передает БизнесЦензор со ссылкой на российский Интерфакс.

"Наша проблема с точки зрения противоэпидемиологической ситуации – это Крымский мост, потому что если в аэропорту и на границе мы можем организовать тотальную проверку, то на мосту, насколько я понимаю, нет. Это наша "ахиллесова пята" в этом плане", – сказал Аксенов.

Ранее в четверг на встрече с российским президентом Владимиром Путиным Аксенов заявлял, что в оккупированном Крыму пока не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

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Оккупационные власти полуострова закрыли въезд для граждан Украины, которые отказались получить российские паспорта или вид на жительство. По словам Аксенова, после этого пассажиропоток через админграницу с оккупированным Крымом упал в 10 раз.

При этом в Крыму и Севастополе с 17 марта действует режим повышенной готовности, отменены все массовые мероприятия.

В России корнавирусом по состоянию на 19 марта заразились 147 человек, один человек умер.