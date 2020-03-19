Нацбанк приостановил проведение выездных проверок

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №34 от 18 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Также на время карантина останавливаются проверки, которые были начаты до принятия этого решения. Такие проверки продолжатся после прекращения карантина с учетом времени, прошедшего до его установки", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни (COVID-19)".

Среди прочего, законом установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая (кроме проверок, касающихся бюджетного возмещения). Проверки, которые были начаты до 18 марта и не были завершены, будут временно приостановлены. Документальные проверки по ЕСВ приостанавливаются на период с 18 марта по 18 мая.