Нацбанк предоставит банкам отсрочку для подачи отчетности из-за коронавируса

Об этом заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила в ходе онлайн-конференции с представителями банков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Рожкова напомнила, что НБУ уже отсрочил проведение стресс-тестирования, внедрение буферов капитала, а также отменил выездные проверки банков.

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Во время разговора с банкирами заместитель главы НБУ Сергей Холод также анонсировал отмену тарифов за подкрепление банков наличными, а также временную отмену тарифов в Системе электронных платежей (СЭП).

"В условиях карантина мы должны работать в направлении дистанцированности и онлайн-расчетов. Необходимо сделать безналичные платежи дешевле, чем наличные", – отметил Холод.

Замглавы НБУ также подчеркнул важность снижения тарифов на интерчейндж административным путем.

Как сообщалось, замглавы НБУ Екатерина Рожкова также призвала банки ввести льготный период обслуживания для всех работающих кредитов на период карантина, а также начать реструктуризацию долгов заемщикам.