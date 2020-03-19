Оптовые цены на импортное дизтопливо в портах упали до 16 гривен за литр

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Наибольшее снижение цены зафиксировано на импортное дизтопливо с отгрузкой в портах Николаева, Одессы и Южного. За последнюю неделю минимальная цена на этих базах отгрузки опустилась более чем на 2 грн – до 16,05 грн/л.

Так, с ценой 16,05-16,10 грн/л 18 марта на рынок из порта Николаева выходили оптовый трейдер "Альянс Энерго Трейд" и торговые компании группы "Трейд Коммодити". В Одессе и Южном минимальные озвучиваемые трейдерами цены опустились до 16,30–16,35 грн/л.

В то же время компания "Анвитрейд" в утреннем прейскуранте предлагала дизтопливо из Новограда-Волынского по 18,10 грн/л. На соседнем базисе – в Коростене "Фактор" озвучивал цену 17,50 грн/л, "Интер-Лайт" – 17,75 грн/л. За последнюю неделю цены в Новограде-Волынском и Коростене опустились на 1,2–1,5 грн/л.

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В столичном регионе минимальная цена снизилась до 17,75–17,95 грн/л против 19,40–19,60 грн/т в начале прошлой недели. В Харькове и области цены бензовозных партий уменьшились до 17,40–17,70 грн/л.

Котировки дизтоплива в Средиземноморье и в портах Северной Европы, к которым привязаны цены контрактов, продолжают снижаться. Накануне они опустились еще на $4-6 за тонну – до $288-306.

В то же время курс гривни, ослабление которой остается главным сдерживающим фактором для обвала цен на внутреннем рынке, 18 марта на межбанке снизился еще на 20 коп. – до 27,4 грн/$ и продолжает падать в четверг.

Ожидается, что снижение цен в оптовом сегменте продлится по мере увеличения импортных поставок, которые были существенно занижены в первой декаде месяца.

Как сообщалось, накануне мировые цены на нефть марки Brent падали ниже $25 за баррель впервые с сентября 2003 года.