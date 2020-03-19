Европейский центробанк запустил экстренную программу покупки активов на 750 миллиардов евро

В итоге объем планируемых покупок облигаций ЕЦБ на этот год увеличится до 1,1 триллиона евро, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Последние согласованные покупки составляют 6% от ВВП еврозоны.

"Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных действий. Нет никаких ограничений для наших обязательств по отношению к евро. Мы полны решимости использовать весь потенциал наших инструментов в рамках нашего мандата", – сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард.

Она подчеркнула, что покупки облигаций будут продолжаться до тех пор, пока не закончится "кризисная фаза" эпидемии.

При этом впервые в число подпадающих под программу активов будут включены коммерческие бумаги нефинансовых организаций. Также в покупки впервые включен греческий долг, который до этого ЕЦБ не покупал из-за низкого кредитного рейтинга.

ЕЦБ сообщил, что готов увеличить объем и продолжительность покупок при необходимости.

В то же время регулятор оставил депозитную ставку без изменений на уровне минус 0,5%, как и на регулярном заседании в прошлый четверг.

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Как сообщалось, Фондовые индексы стран Западной Европы закрыли торги в среду существенным падением.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 3,9% – до 279,66 пункта. Британский индекс FTSE 100 потерял 4,05%, германский DAX – 5,56%, французский CAC 40 – 5,94%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 упали соответственно на 1,27% и 3,44%.