Эксперты прогнозируют снижение урожая зерновых в Украине

Об этом со ссылкой на пресс-службу Института аграрной экономики сообщает БизнесЦензор.

"Такое снижение произойдет в основном за счет уменьшения производства озимой пшеницы - до 24,2 млн тонн (-12,5%), кукурузы на зерно - до 32,2 млн тонн (-10,3%), а также ячменя - до 8, 1 млн т (-8,7%)", - сказано в сообщении.

В 2020 году вырастет производство ржи - до 355,4 тыс. тонн (+6,7%), яровой пшеницы - до 696,8 тыс. тонн (+5,3%), гречихи - до 96,4 тыс. тонн (+13,3%) и гороха - до 687,4 тыс. тонн (+20,0%). Практически на уровне 2019 года сохранится производство риса - 54,5 тыс. тонн (-0,2%).

Производство овса уменьшится на 2%, проса - на 1,6%. Отмечается, что эти расчеты сделаны на основе пессимистического сценария, в реальности же спад производства может быть не таким критичным.

"С учетом погодных условий и снижения доходности основных сельскохозяйственных культур в прошлом году, прогнозные показатели определялись по пессимистическому сценарию, тогда как по среднему прогнозу снижение объемов производства зерновых составит не более 3%", - говорится в сообщении.

Эксперты "Института аграрной экономики" подчеркивают, что прогнозируемое снижение объемов урожая зерновых в 2020 году не является критическим для Украины, тем более, что его объемы будут уступать только уровню последних двух лет и способны удовлетворить не только потребности внутреннего рынка, но и экспорта.