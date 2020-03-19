Интерпайп Пинчука призвал бизнес отказаться от "налоговых каникул" в пользу борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

"Принимая во внимание нагрузку на региональные бюджеты в связи с борьбой с коронавирусом, украинская промышленная компания "Интерпайп" приняла решение перенаправить средства, которые будут образованы в результате "налоговых каникул" согласно принятому закону №3220, на антикризисную программу по борьбе с коронавирусом в Днепре и Днепропетровской области", - сказано в сообщении компании.

Компания "Интерпайп" приглашает и другие бизнесы присоединиться к такой инициативе.

35 млн гривен будут выделены дополнительно к запланированным средствам на цели по борьбе с коронавирусом.

"Мы понимаем, что сегодня городам критически нужны средства для подготовки к эпидемии. Поэтому мы приняли решение направить дополнительно все сэкономленные средства на борьбу с коронавирусом. Мы продолжим помогать и по другим направлениям, оказывать необходимую организационную и финансовую поддержу властям региона", - заявил гендиректор "Интерпайпа" Фади Храйбе.

Ранее было выделено $2 млн на общегосударственную закупку тестов на коронавирус. Кроме того, благотворительные фонды Елены Пинчук и Виктора Пинчука приобрели 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской, Черновицкой областях, а также Киева.

17 марта Верховная рада приняла закон №3220 "О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины", согласно которому в период с 1 марта по 30 апреля не начисляется.