БизнесЦензор

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19.03.20 10:13

Нацбанк рекомендовал банкам ввести льготы по кредитам во время карантина

Национальный банк Украины рекомендует украинским банкам применять льготный период обслуживания на все кредиты на период карантина.

гривня,коронавирус

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Позиция Национального банка в этом вопросе такова: ко всем кредитам, которые на вечер 7 марта 2020 были работающими и обслуживались, можно применять льготный режим обслуживания на период карантинных мероприятий, и это не окажет негативного влияния на капитал банка", - сообщает НБУ.

Замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что банки должны начать реструктуризацию кредитов уже сейчас.

"Начинайте работу уже сейчас. Примеры реструктуризаций и применения льготного режима в наших нормативно-правовых актах, в частности в постановлении №97. Подход может быть индивидуальным в случае с корпоративными заемщиками и стандартным в случае с розничными. Особым должен быть подход и к тем отраслям, которые из-за карантина полностью теряют доходы и сегодня не работают, и к населению, которое в результате карантинных мероприятий и приостановке работы отдельных компаний временно не работает", - сказала Рожкова.

Она напомнила, что Верховная Рада по инициативе Национального банка запретила банкам начислять штрафы и пени за просрочку потребительского кредита в период с 1 марта по 30 апреля.

Рожкова отметила, что в нынешних условиях чрезвычайно важным является борьба с вирусом паники. Поэтому банки не должны накладывать никаких ограничений на операции клиентов.

"Мы против ограничений. Вместо ограничений должна быть здоровая коммуникация с клиентом. Банки также должны регулярно подкреплять наличными банкоматы и обеспечить работу отделений во всех регионах, особенно это касается крупнейших банков", - отметила она.

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