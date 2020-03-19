Нацбанк рекомендовал банкам ввести льготы по кредитам во время карантина

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Позиция Национального банка в этом вопросе такова: ко всем кредитам, которые на вечер 7 марта 2020 были работающими и обслуживались, можно применять льготный режим обслуживания на период карантинных мероприятий, и это не окажет негативного влияния на капитал банка", - сообщает НБУ.

Замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что банки должны начать реструктуризацию кредитов уже сейчас.

"Начинайте работу уже сейчас. Примеры реструктуризаций и применения льготного режима в наших нормативно-правовых актах, в частности в постановлении №97. Подход может быть индивидуальным в случае с корпоративными заемщиками и стандартным в случае с розничными. Особым должен быть подход и к тем отраслям, которые из-за карантина полностью теряют доходы и сегодня не работают, и к населению, которое в результате карантинных мероприятий и приостановке работы отдельных компаний временно не работает", - сказала Рожкова.

Она напомнила, что Верховная Рада по инициативе Национального банка запретила банкам начислять штрафы и пени за просрочку потребительского кредита в период с 1 марта по 30 апреля.

Рожкова отметила, что в нынешних условиях чрезвычайно важным является борьба с вирусом паники. Поэтому банки не должны накладывать никаких ограничений на операции клиентов.

"Мы против ограничений. Вместо ограничений должна быть здоровая коммуникация с клиентом. Банки также должны регулярно подкреплять наличными банкоматы и обеспечить работу отделений во всех регионах, особенно это касается крупнейших банков", - отметила она.