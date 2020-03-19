Нацбанк продаст на аукционе наличный евро

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Банки имеют валютную ликвидность сегодня, она на корсчетах. Однако наличности не хватает из-за перебоев с авиасообщением. В ближайшее время этот вопрос будет решен: мы уже закупили часть валютной наличности в евро и планируем завтра (19 марта – Ред.) провести аукцион по продаже наличной валюты за безнал", - сказал Чурий.

"Также работаем с контрагентами с США, чтобы доставить большую партию в долларах, - добавил он.

Чурий рассказал представителям банков о последних шагах по изменению операционного дизайна монетарной политики, которая предоставит банкам большую гибкость в управлении собственной ликвидностью, а также о введении долгосрочного рефинансирования для поддержки кредитования и ликвидности банков.