США остановили выдачу виз из-за коронавируса

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Бюро Госдепартамента США по консульским вопросам не назвало конкретные государства. Выдачу виз возобновят как можно скорее, подчеркнули в ведомстве, не указав, однако, конкретной даты.

Как сообщает Радио Свобода, два члена Палаты представителей Конгресса США объявили в среду о том, что заражены коронавирусом. Об этом сообщили конгрессмен от Флориды Марио Диас-Балард и конгрессмен от Юты Бен Макадмс.

Эти первые два случая заражения среди американских законодателей. Конгрессмен из Флориды написал в Твиттере о том, что он чувствует себя лучше и призвал американцев отнестись к этому вирусу "крайне серьезно". Законодатель из Юты призвал американцев к единству с тем, чтобы "выйти из этого кризиса еще более сильными". Как законодатели заразились неизвестно. Они обратились к врачам после появления симптомов гриппа. Сейчас они находятся в самоизоляции дома.

По словам сотрудников Конгресса, медики пытаются выявить всех на Капитолийском холме, кто мог в последние дни встречаться с двумя законодателями и проводят дезинфекцию помещений.