В Украине подтверждены уже 16 случаев коронавируса

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины сообщает БизнесЦензор.

"По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 16 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и Киев (2)", - сообщает Минздрав.

За 18 марта получено пациентов 51 и 103 контактные лица. В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 640 образцов.

"Большинство людей, страдающих новым коронавирусом, переносят его, как обычный ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем. Так, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет иметь таких последствий", - сообщает Минздрав.

Для предотвращения заражения Минздрав дает такие рекомендации:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

"Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусная инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%", - сообщает Минздрав.

По данным Минздрава, медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.