Зеленский анонсировал индексацию пенсий с 1 мая

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, которое транслировали украинские телеканалы, передает БизнесЦензор.

"С 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий", – сказал президент.

Зеленский также пообещал, что пенсионеры, получающие менее 5 тыс. грн в месяц, с 1 апреля получат доплату в размере 1 тыс. грн.

Как сообщалось, в начале марта на то время министр социальной политики Юлия Соколовская заявляла, что ежегодная индексация размера пенсий в 2020 году запланирована на сентябрь.

По ее словам, в среднем за счет индексации размер пенсии вырастет на 216 грн в месяц.

Напомним, предыдущая индексация пенсий была проведена в марте 2019 года и коснулась выплат для почти 9 млн украинцев, минимальный размер увеличения пенсии составил 100 грн. Пенсии не пересчитывались тем категориям людей, которые получают пенсии по специальному законодательству.

Согласно законодательству, для индексации пенсий ежегодно показатель средней заработной платы, применяемой для перерасчета пенсий, увеличивается на коэффициент, который соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, за предыдущий год.