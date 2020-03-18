Власти Луцка решили приостановить работу общественного транспорта

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Луцкого городского совета, передает БизнесЦензор.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета.

"Транспортное средство - место тесного контакта людей. Если в автобус или троллейбус зайдет больной, то есть большая угроза заболеть другим пассажирам. Единственный эффективный способ - оставаться дома", - заявил и.о. мэра Луцка Григорий Пустовит.

В свою очередь первый заместитель мэра Григорий Недопад рассказал, что сейчас идет процесс организации проезда к рабочим местам медработников и критически важных структур за счет городского бюджета.

Как сообщалось, власти Ивано-Франковска также решили приостановить работу коммунального и частного транспорта с 19 марта.

Кабмин сообщил о запрете с 17 марта перевозки пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре.

Кроме этого, запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Также с 18 марта по 3 апреля на всей территории государства запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.