Цены на нефть марки Brent рухнули до $26 за баррель

На минимуме стоимость фьючерсов на нефть с поставкой в мае опустилась до отметки $25,98, что на $2,75 или 9,6% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

В предыдущий раз стоимость барреля Brent опускалась ниже $26 за баррель 24 сентября 2003 года.

Еще быстрее падают котировки нефти марки WTI. В ходе торгов 18 марта стоимость барреля WTI упала почти до $23 за баррель, что на 15% ниже уровня предыдущего закрытия.

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Как сообщалось, падение мировых цен на нефть началось после отказа России поддержать предложенный странами ОПЕК план дополнительного сокращения добычи.

9 марта стоимость барреля нефти марки Brent рухнула на 24,1%, а 16 марта цена впервые с февраля 2016 года опустилась ниже $30. Таким образом, менее чем за две недели цена барреля Brent упала более чем на 40%, а с начала года — почти втрое (8 января было почти $72 за баррель).