Польша смягчит введенные из-за вируса ограничения для украинских заробитчан, – СМИ

По данным издания Dziennik Gazeta Prawna, правительство Польши планирует включить такое решение в следующий пакет законов, связанных с ситуацией с последствиями коронавируса, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Польша.

Ожидается, что после принятия такого решения, разрешение на работу в Польше будет продлеваться автоматически.

По информации издания, правительство Польши также разрешил сохранить механизм, по которому польские компании трудоустраивает большинство иностранцев.

"Из правительства поступают официальные заверения, что в их случае действующие правила останутся без изменений. Экономических иммигрантов, которые хотят въехать на этом основании, впустят в Польшу. Пограничная служба будет раздавать им листовки также на украинском и русском языках с информацией об ограничениях, связанных с эпидемией. Это, в частности, обязательный карантин", – пишет издание.

По разным данным, количество украинских мигрантов в Польше оценивается в 1,2-1,5 млн. При этом страховые взносы в Польше платит примерно полмиллиона заробитчан, то есть почти две трети не имеют постоянной работы. Также они не имеют разрешения на работу, поэтому не смогут въехать в Польшу.

"Масштаб проблемы будет зависеть от того, как долго будут закрыты границы. От этого уже страдают торговля и сфера услуг. Вскоре дефицит работников может почувствовать много производственных предприятий. 18% компаний в Польше трудоустраивает граждан Украины, в том числе до 40% крупных предприятий. Это подтверждают сами владельцы", – отмечает издание.

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Как сообщалось, ранее Посольство Украины в Польше заявило, что Польская пограничная служба обещает не применять санкции к гражданам Украины, которые не смогли выехать из страны до окончания срока легального пребывания на территории Польши.

Напомним, в 2019 году Польша выдала рекордное количество разрешений на постоянную работу для иностранцев – почти 445 тысяч. 74% таких разрешений получили граждане Украины.

В то же время многие украинцы работают в Польше, используя безвизовый режим, позволяющий находится на территории стран ЕС в течении 90 дней за полгода.