Киевсовет разрабатывает план запуска метро с ограничениями

Об этом сообщил секретарь Киеврады Владимир Прокопив, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Неработающий метрополитен – огромная проблема для города. Но киевская власть должна выполнять постановление Кабинета министров. Мы вместе с коллегами разрабатываем план спецмер, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями", – отметил Прокопив.

По его словам, метрополитен должен обслуживать людей, работающих на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города.

"В столице существует еще одна проблема: около половины медбратьев и медсестер киевских больниц доезжают на работу из соседних областей, и они критически необходимы на своих рабочих местах. Поэтому также разрабатываем программу для "Киевпастранса", чтобы город смог обеспечить подвоз этих людей на работу и с работы", – добавил секретарь Киевсовета.

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Как сообщалось, накануне приостановили работу метрополитены в Киеве, Харькове и Днепре.

Напомним, Кабинет министров на заседании в ночь на 17 марта принял постановление, которое усиливает ограничительные меры в Украине для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В том числе изначально Кабмин сообщил о запрете с 17 марта перевозеи пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре. Однако затем конкретная дата была удалена из сообщения пресс-службы правительства.

Кроме этого, запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Также с 18 марта по 3 апреля на всей территории государства запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.