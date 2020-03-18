Официальный курс гривни замедлил падение до 27,27 грн/$

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

Таким образом, курс гривни к доллару США упал до уровня начала апреля 2019 года, тогда как курс национальной валюты достигал максимального уровня 23,25 грн/$ в конце декабря.

В то же время по отношению к европейской валюте гривня потеряла 7 копеек, упав до 29,79 грн за евро.

Нацбанк в среду еще не сообщал об итогах интервенций на межбанковском валютном рынке для поддержки национальной валюты.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) во вторник, 17 марта, продал на межбанковском рынке $300 млн с целью сглаживания курсовых колебаний на фоне существенного превышения спроса на валюту над предложением.

16 марта, Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $238 млн для поддержки курса гривни.

Ранее – за неделю с 10 по 13 марта – Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.