Facebook выплатит сотрудникам по $1 тысяче в качестве поддержки в условиях эпидемии

Об этом Марк Цукерберг уведомил сотрудников внутренним письмом, что подтвердили в пресс-службе компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

В Facebook работают около 45 тыс. человек. В обычных условиях оценка каждого сотрудника рассчитывается исходя из отзывов о нем, которые должны дать не менее пяти коллег, а также менеджеры. В этот раз отзывы тоже будут собираться, однако независимо от их содержания аттестация у всех сотрудников будет одинаково высокой. Имея оценку эффективности работы на уровне "превосходит ожидания", каждый из них сможет рассчитывать на получение бонуса по итогам полугодия.

Кроме того, Facebook заявила, что окажет помощь малому бизнесу - почти 30 тыс. компаний более чем в 30 странах. Это позволит этим компаниям сохранить рабочие места в условиях нынешнего кризиса, снизить операционные издержки и тому подобное.