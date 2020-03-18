Нацбанк увеличил срок погашения краткосрочных кредитов рефинансирования

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, передает БизнесЦензор.

Во-первых, изменится график проведения операций по регулированию ликвидности.

"Тендеры по размещению депозитных сертификатов и предоставление краткосрочных кредитов рефинансирования отныне будут проводиться в два раза чаще, то есть каждую неделю по пятницам", – сказано в сообщении.

Кроме того, изменится срочность этих инструментов по регулированию ликвидности.

"Двухнедельные депозитные сертификаты станут недельными, а краткосрочные кредиты рефинансирования, предельный срок которых ранее составлял 14 дней, будут выдаваться на срок до одного месяца", – сообщили в НБУ.

В то же время ставка по этим инструментам по-прежнему будет устанавливаться на уровне учетной ставки Национального банка.

"Изменение графика проведения тендеров и срочности инструментов по регулированию ликвидности усилит устойчивость банковского сектора к турбулентности на финансовых рынках и поддержит его способность стимулировать украинскую экономику в условиях большей неопределенности", – отмечают в НБУ.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) также вводит долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам рефинансирования.