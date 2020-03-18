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18.03.20 17:40

Нацбанк начнет отправлять собранные банками наличные деньги на карантин

Национальный банк Украины разработал ряд мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 во время операций с наличными.

Нацбанк начнет отправлять собранные банками наличные деньги на карантин

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, Национальный банк будет принимать от банков наличные национальной валюты, находящейся в обращении, и выдавать вместо нее банкам наличные со своих хранилищ: 

При этом Национальный банк будет осуществлять подкрепление банков наличными бесплатно (до 1 мая 2020 года) с учетом их потребностей относительно сумм и количества наличности.

В то же время полученные из обращения наличные Национальный банк будет:

"Банкноты, пригодные для возвращения в оборот, будут упаковываться в пачки и термоусадочную пленку. На этом этапе пачки банкнот в термоусадочной печи подвергаются температурному шоку (160 градусов), что тоже будет способствовать борьбе с вирусом. Работники Национального банка, осуществляющин операции с наличными и перевозки валютных ценностей, используют дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей, а также другие средства защиты", – отмечают в НБУ.

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В то же время в условиях вероятного распространения коронавирусной инфекции Национальный банк рекомендовал банкам:

"Бизнесу и гражданам следует уменьшить контакты с наличными Однако для профилактики распространения коронавируса Национальный банк населению и бизнесу рекомендует максимально перейти на безналичные расчеты", – подчеркивают в НБУ. 

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