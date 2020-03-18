Нацбанк начнет отправлять собранные банками наличные деньги на карантин

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, Национальный банк будет принимать от банков наличные национальной валюты, находящейся в обращении, и выдавать вместо нее банкам наличные со своих хранилищ:

в первую очередь будут выдаваться наличные из запасов, сформированных в предыдущий период (до распространения коронавирусной инфекции на территории Украины);

позже – наличные, которые прошли карантин.

При этом Национальный банк будет осуществлять подкрепление банков наличными бесплатно (до 1 мая 2020 года) с учетом их потребностей относительно сумм и количества наличности.

В то же время полученные из обращения наличные Национальный банк будет:

сначала сохранять отдельно в течение не менее 14 дней, что значительно превышает период выживания коронавируса на поверхностях (от нескольких часов до нескольких суток);

только после этого будет осуществляться автоматизированная обработка банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин.

"Банкноты, пригодные для возвращения в оборот, будут упаковываться в пачки и термоусадочную пленку. На этом этапе пачки банкнот в термоусадочной печи подвергаются температурному шоку (160 градусов), что тоже будет способствовать борьбе с вирусом. Работники Национального банка, осуществляющин операции с наличными и перевозки валютных ценностей, используют дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей, а также другие средства защиты", – отмечают в НБУ.

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В то же время в условиях вероятного распространения коронавирусной инфекции Национальный банк рекомендовал банкам:

обеспечить работников, осуществляющих операции с наличными (национальной и иностранной валюты), достаточным объемом дезинфицирующих средств для обработки рук, другими средствами защиты (специальная одежда и так далее), а также инкассаторов - средствами защиты;

дополнительно обрабатывать отделения банков, работающих с наличностью, ультрафиолетовым светом, а также дезинфицировать кассовые узлы, хранилища, операционные кассы, места посещения клиентов;

осуществлять дезинфекцию ультрафиолетовым светом кассет банкоматов во время их подготовки для загрузки в банкоматов, кассет/мешков для перевозки наличности, а также инкассаторских автомобилей ультрафиолетовым светом или другими средствами по усмотрению банка;

в первую очередь обрабатывать и дезинфицировать ультрафиолетовым светом наличные деньги (банкноты и монеты), поступающие от пограничных и таможенных служб, аэропортов/вокзалов, предприятий торговли и общественного транспорта;

своевременно вывозить изношенную и значительно изношенную наличность в уполномоченные банки и Национального банка;

определиться с механизмами непрерывного обеспечения наличными с учетом различных сценариев;

хранить и обрабатывать наличные, поступающая от клиентов, по меньшей мере на 14 день после получения;

определить ключевой персонал для бесперебойного обеспечения наличными, предоставления минимально необходимых услуг по ее перевозкн, максимального применения телекоммуникационной связи, соблюдение надлежащих гигиенических норм по хранению наличности и тому подобное.

"Бизнесу и гражданам следует уменьшить контакты с наличными Однако для профилактики распространения коронавируса Национальный банк населению и бизнесу рекомендует максимально перейти на безналичные расчеты", – подчеркивают в НБУ.