БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
18.03.20 16:52

США решили закрыть границу с Канадой

США и Канада договорились временно закрыть границу между двумя государствами.

США решили закрыть границу с Канадой

Об этом 18 марта заявил американский президент Дональд Трамп, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По обоюдному согласию (Вашингтона с Оттавой) мы временно закрываем нашу северную границу с Канадой для передвижений, не представляющих существенной важности. Торговля затронута не будет. Детали последуют!" - написал президент в Twitter.

При этом Трамп не уточнил, какие причины стоят за этим решением.

Ранее в США были выявлены 6,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 114 человек скончались.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100