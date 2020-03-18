Кабмин расширил программу льготных кредитов на покупку недвижимости

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В части предоставления новых возможностей предпринимателям и совершенствования самой программы "Доступные кредиты 5-7-9%" решением правительства предусмотрено увеличение максимальной суммы кредита с 1,5 млн грн до 2 млн грн.

Кроме того, расширен перечень целей, на которые могут быть предоставлены такие кредиты. В частности, теперь льготный кредит можно будет получить на приобретение нежилой недвижимости без права передачи такой недвижимости в платное или бесплатное пользование третьим лицам, на приобретение объектов права интеллектуальной собственности по договорам коммерческой концессии (франчайзинга), а также пополнение оборотных средств субъектов предпринимательства в размере не более 25% от общей стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет кредитных средств.

Внесенные изменения также предусматривают пересмотр расчета процентной ставки по кредиту, увеличение до 35% уровня максимальной суммы оплаты по гарантии Фонда развития предпринимательства с соответствующим увеличением допустимого уровня доли проблемной задолженности по кредитам, предоставленным новосозданным субъектам предпринимательства, до 25%.

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"Вместе с тем при подготовке указанных изменений возникла насущная необходимость дополнения их положениями, направленными на предотвращение распространения коронавирусной болезни в Украине и преодоления его последствий", – отмечается в сообщении.

В этой связи цели, на которые предоставляется финансовая государственная поддержка, дополнены расширением деятельности по производству лекарственных средств и/или медицинских изделий и/или медицинского оборудования.

Также за счет льготных кредитов разрешено финансирование оборотного капитала субъектов предпринимательства, осуществляющих хозяйственную деятельность по предоставлению населению социально-медицинских услуг и/или социально-бытовых услуг (в т.ч. уход за больными, доставка продуктов питания и т.п.), на покрытие расходов субъекта предпринимательства на оплату заработной платы работников, арендной платы, коммунальных услуг и т.д., и в случае, если такое финансирование приведет к сохранению или приросту рабочих мест такого субъекта предпринимательства.

На эти цели льготные кредиты будут выдаваться до 1 сентября в сумме до 3 млн грн для производителей лекарственных средств и медизделий и до 1 млн грн – для пополнения оборотного капитала в установленных случаях.

Для производителей лекарств и медицинских изделий также предусмотрено снижение базовой процентной ставки по кредитам.

По всем антикризисным кредитам Фонд развития предпринимательства будет предоставлять гарантию в размере 80% основной суммы задолженности.

По данным Минфина, на 16 марта было подано 14 416 заявок на участие в программе "Доступные кредиты "5-7-9%" на общую сумму 9,5 млрд грн. По итогам их рассмотрения было отклонено 412 заявок, выдано 169 кредитов на общую сумму 110,2 млн грн.