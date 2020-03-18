В порту "Ольвия" построят тоннель для заезда грузовиков

Об этом говорится в сообщении Администрации порта "Ольвия", передает БизнесЦензор.

Как отмечается, главное преимущество предложенного размещения строительства - отсутствие ограничения движения автотранспортных средств по Богоявленскому проспекту во время движения железнодорожного транспорта.

Проект предусматривает, в частности: расширение дороги до шести полос, обустройство мест остановок автотранспорта и велодорожек, это возможно осуществить за счет ширины путепровода под участком на пересечении с железной дорогой (ориентировочно 19 метров), возможность прокладки дополнительной (обводной) линии железнодорожного пути на период строительства для обеспечения полноценной работы "Укрзализныци", организацию безопасного движения транспортных средств, а именно выделение отдельной полосы для движения транспорта общего пользования.

Следующим шагом определена разработка департаментом ЖКХ договора софинансирования работ по данному проекту, а именно начальной стадии проектирования.