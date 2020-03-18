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18.03.20 15:22

SkyUp открыла продажу билетов на спецрейсы для эвакуации украинцев

Авиакомпания SkyUp открывает продажу билетов на нерегулярные рейсы из 17 городов по льготным ценам.

SkyUp открыла продажу билетов на спецрейсы для эвакуации украинцев

Об этом на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра, МИД совместно с Мининфраструктуры и SkyUp договорились о создании модели вывоза украинцев самолетами, в том числе через специальные хабы.

Согласно договоренностям, SkyUp открывает продажу билетов на нерегулярные рейсы из следующих городов: Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллин, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон.

Министр подчеркнул, что билеты на эти рейсы будут доступны по льготным ценам.

"Этот перечень будет расширяться. Мы рассчитываем, что другие авиаперевозчики также примут в этом активное участие", – заявил в ходе пресс-брифинга министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он также напомнил, что Кабмин принял постановление, ограничивающее рост цен на авиабилеты.

"Для более удаленных локаций, если вы еще не запланировали дорогу и у вас нет билетов… Вам нужно добраться в хабы – их перечень мы определили и отдельно дадим, – и уже из хабов будут организованы спецресы для возвращения наших граждан в Украину", – заявил Криклий.

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В свою очередь авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разместила на своем сайте форму для покупки билетов на специальные рейсы в Киев гражданами, которые хотят возвратиться из-за границы.

"Цена перевозки будет определяться в зависимости от аэропорта вылета", – сообщили в МАУ, пообещав опубликовать способ и варианты оплаты позднее.

Как сообщалось, Кабинет министров планирует выделить из Резервного фонда государственного бюджета $4,16 млн (112,5 млн грн по текущему курсу НБУ) на эвакуацию спецрейсами украинских граждан, которые остаются за границей и планируют вернуться в страну. По оценкам Мининфраструктуры, выделение средств позволит обеспечить эвакуацию 35 479 граждан 175 рейсами.

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