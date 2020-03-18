"Укртатнафта" Коломойского резко повысила наценку на битум для строительства дорог, – СМИ

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на участников рынка, передает БизнесЦензор.

По данным собеседников издания, в 2020 году завод решил перейти на формулу с привязкой к котировкам 1% мазута (Fuel Oil 1% по базисам CIF NEW ARA и FOB Rotterdam) с применением фиксированной премии в размере $60 за тонну.

В 2019 году "Укртатнафта" продавала битум по терм-контрактам, опираясь на котировку 3,5% мазута с премиями и дисконтами в размере $5-20 за тонну.

"Однопроцентный мазут дороже сернистого на $50-60/т, а с учетом премии $60/т наценка по сравнению с прошлым годом вырастет до $120 за тонну", – пояснил один из участников рынка.

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По данным "Консалтинговой группы А-95", в 2019 году кременчугский битум был самым дешевым на рынке. Белорусские производители – крупнейшие поставщики в Украину – продавали битум по споту (без использования терм-договоров) и тем самым обеспечили себе максимальные цены, которые в отдельные месяцы были более чем на $100/т выше кременчугских.

В то же время, несмотря на резкий рост наценок, кременчугский битум скорее всего будет дешевле, чем в прошлом году, в связи с падением мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, если в 2019 году средние цены на мазут 3,5% составляли $328 за тонну, то после недавнего обвала цен на нефть – $122/т (на 17 марта).

В 2019 году "Укртатнафта" нарастила производство битумов на 58% – до 208 тыс. тонн, а на 2020 год заявила о планах дополнительно увеличить выпуск до 300 тыс. тонн.

В 2017-2019 годах Украина демонстрирует рекордное потребление дорожных битумов – до 700 тыс. тонн в год в результате увеличения государственного финансирования дорожного строительства. В 2020 году ожидается выделение на эти цели рекордных 110 млрд грн.

По расчетам дорожно-строительных компаний, намеченные объемы работ могут потребовать около 900 тыс. тонн битумов.

ПАО "Укртатнафта" – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн.

43,054% "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ) принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", остальными акциями владеют структуры, аффилированные с группой "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также бизнесменом Александром Ярославским.