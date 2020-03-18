БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
18.03.20 14:46

Кличко призвал обязать руководителей предприятий перевести людей на удаленную работу

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабинет министров Украины жестко обязать руководителей предприятий и организаций перевести максимальное количество сотрудников на удаленную работу, если нет острой необходимости в их физическом присутствии на рабочем месте.

Кличко призвал обязать руководителей предприятий перевести людей на удаленную работу

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Кличко, передае БизнесЦензор.

"Большинство учреждений и предприятий перевели работников на работу в удаленном режиме или предоставили им отпуска. Но есть и такие, которые заставляют людей ездить на работу, угрожая увольнением. Это безответственно в ситуации ограничительных мер!" - сказал Кличко в обращении.

Кличко обратился к Кабинету министров с тем, чтобы правительство жестко обязало руководителей предприятий и организаций, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу.

"И контролировать выполнение руководителями такого распоряжения. Иначе никакие закрытия метро и другие ограничительные меры ситуацию не спасут", - подчеркнул он.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100