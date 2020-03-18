Кличко призвал обязать руководителей предприятий перевести людей на удаленную работу

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Кличко, передае БизнесЦензор.

"Большинство учреждений и предприятий перевели работников на работу в удаленном режиме или предоставили им отпуска. Но есть и такие, которые заставляют людей ездить на работу, угрожая увольнением. Это безответственно в ситуации ограничительных мер!" - сказал Кличко в обращении.

Кличко обратился к Кабинету министров с тем, чтобы правительство жестко обязало руководителей предприятий и организаций, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу.

"И контролировать выполнение руководителями такого распоряжения. Иначе никакие закрытия метро и другие ограничительные меры ситуацию не спасут", - подчеркнул он.