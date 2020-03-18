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18.03.20 14:28

Кабмин рассмотрит возможность компенсировать часть расходов граждан на коммуналку, – премьер

Кабинет министров на заседании в среду, 18 марта, поручил Министерству социальной политики, Министерству финансов Министерству развития экономики просчитать возможность компенсировать гражданам часть расходов на оплату коммунальных услуг на время карантина.

Кабмин рассмотрит возможность компенсировать часть расходов граждан на коммуналку, – премьер

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время открытого заседания правительства.

"Прошу рассчитать процент возмещения, сумму, которая необходима. При необходимости – категории граждан, или сказать, что это должно быть для всех без исключения. В трехдневный срок прошу проработать и вынести на внеочередное заседание правительства", – сказал Шмыгаль.

Премьер уточнил, что возможность частично компенсировать расходы на оплату коммунальных услуг рассматривается на время введенного в стране карантина.

"То есть мы своим постановлением ввели карантин, мы призываем людей быть дома, значит государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые вырастут в связи с постоянным нахождением людей на самоизоляции", – добавил глава правительства.

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