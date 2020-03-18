БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
18.03.20 14:18

В Украине приостановлен призыв на военную службу

Командование Сухопутных войск Вооружённых сил Украины приостанавливает на период карантина мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу.

призыв,призов

Об этом со ссылкой на информационное агентство Министерства обороны Украины сообщает БизнесЦензор.

"По распоряжению Командующего Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областных сборных пунктов - до отдельного распоряжения", - сообщает Минобороны.

"Однако военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.

Председателям призывных комиссий рекомендуется организовывать работу комиссий в соответствии с ограничениями, введенных местными органами исполнительной власти.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100