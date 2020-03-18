Минфин России оценил потери бюджета из-за падения цен на нефть в $39 миллиардов

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"К сожалению, ситуация развивается пока не лучшим образом и соответственно мы отклоняемся от макроэкономических прогнозов, которые мы формировали на текущий год", – сказал Силуанов на коллегии российского казначейства.

"Безусловно, это коснется и бюджета. Мы делали оценки – только фактор нефти при текущих ценах практически на 3 триллиона рублей снижает нам объемы поступлений нефтегазовых доходов по сравнению с плановыми назначениями. Конечно, мы в этом году перейдем на дефицитный бюджет, нам придется задействовать средства нашего резерва", – добавил глава Минфина РА.

Как отмечает агентство, на прошлой неделе Силуанов оценивал потери бюджета в 2020 году от снижения цен на нефть в 2 триллиона рублей, а дефицит – в 0,9% ВВП.

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Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) ведомство планирует потратить в текущем году на покрытие бюджетной дыры 600 миллиардов рублей.

Минфин сверстал бюджет-2020 с профицитом 876,1 млрд рублей, или 0,8% ВВП. За первые два месяца бюджет был исполнен с дефицитом 272,2 млрд рублей, или 1,7% ВВП.

Глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин оценивал дефицит бюджета в текущем году в 2% ВВП при цене нефти $35 за баррель. Объем ФНБ на начало марта составлял 8,25 триллиона рублей, или 7,3% ВВП, что эквивалентно $123,1 млрд.