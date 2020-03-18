Украинские мобильные операторы получили лицензии для запуска 4G в селах

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины сообщает БизнесЦензор.

"Операторы "большой тройки" - "Киевстар", Vodafone Украина и Lifecell - получили лицензии на радиочастотный ресурс в диапазоне 800-900 МГц. Это значит, что высокоскоростной мобильный интернет станет доступным не только в крупных городах, но и небольших деревнях и отдаленных уголках страны", - сообщает министерство.

Радиус действия базовых станций в диапазоне 900 МГц значительно больше по сравнению с более высокими диапазонами, а значит, мобильные операторы смогут при установлении меньшего количества базовых станций покрывать большую территорию, используя при этом уже существующие на территории Украины вышки.

"По условиям лицензий операторы должны обеспечить возможность получения услуг 4G в течение 24 месяцев в каждом населенном пункте с населением более 2 тыс. человек при покрытии не менее 90% населения Украины, а также на международных и национальных автомобильных дорогах", - напоминают в министерстве.

Согласно обнародованным Минцифры данным, стоимость новых лицензий на использование частот в диапазоне 800-900 МГц составила 261,6 млн грн для "Киевстара", 229,6 млн грн для "Vodafone Украина" и 121,2 млн грн для lifecell.

При этом оператор СDMA-связи компания "Интертелеком" должна выплатить за лицензию 194,6 млн грн.

Начало запуска 4G святи от "Большой тройки" мобильных операторов запланировано на 1 июля 2020 года, первыми должны стать западные области. В результате к концу года покрытие 4G каждого оператора составит более 85%, а через два с половиной года скоростным мобильным интернетом смогут пользоваться более 90% населения, в том числе на всех международных автодорогах.