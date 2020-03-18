Власти Ивано-Франковска решили остановить работу пассажирского транспорта

Об этом сообщает пресс-служба горсовета по итогам заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, Управлению транспорта и связи горсовета поручено подготовить проект решения исполкома о прекращении работы коммунального и частного транспорта по перевозке граждан на территории города и старостинских округах с 19 марта до особого распоряжения.

КП "Электроавтотранс" поручено обеспечить довез медицинских работников, работников коммунальных предприятий жизнеобеспечения к месту работы в течение карантина.

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Как сообщалось, накануне приостановили работу метрополитены в Киеве, Харькове и Днепре.

Напомним, Кабинет министров на заседании в ночь на 17 марта принял постановление, которое усиливает ограничительные меры в Украине для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В том числе изначально Кабмин сообщил о запрете с 17 марта перевозеи пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре. Однако затем конкретная дата была удалена из сообщения пресс-службы правительства.

Кроме этого, запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Также с 18 марта по 3 апреля на всей территории государства запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.

По данным Минздрава, в Киеве зафиксировано два случая заболевания коронавирусом.