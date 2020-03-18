БизнесЦензор

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18.03.20 13:33

Курс гривни на межбанке снизился до 27,24 грн/$

По итогам торгов на межбанковском валютном рынке в среду, 18 марта, справочное значение курса гривни к доллару США по состоянию на 12:00 составило 27,2443 грн/$, тогда как в полдень вторника это значение составил 27,0317 грн/$.

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Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на данные на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в последний раз перед этим справочное значение курса гривни превышало уровень 27,24 грн/$ в конце марта 2019 года.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) во вторник, 17 марта, продал на межбанковском рынке $300 млн с целью сглаживания курсовых колебаний на фоне существенного превышения спроса на валюту над предложением.

16 марта, Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $238 млн для поддержки курса гривни.

Ранее – за неделю с 10 по 13 марта – Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

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