МАУ временно останавливает все международные регулярные рейсы

Об этом со ссылкой на пресс-службу МАУ сообщает БизнесЦензор.

Выполнение рейсов прекращается на период с 00 часов 00 минут 17-го марта по 31-го марта 2020 года, то есть – до конца зимней навигации.

"Поскольку установленный Правительством Украины карантин предварительно введен по 3 апреля 2020 года, пассажирам, планирующим путешествие после 31-го марта, необходимо следить за изменениями расписания и статуса рейсов на сайте авиакомпании", - сообщает МАУ.

В период с 17 по 31 марта МАУ будет выполнять собственные регулярные внутренние рейсы, чартерные рейсы за границу для возвращения украинских туристов домой, а также при необходимости санитарно-эвакуационные и технические рейсы.

"Пассажиры отмененных рейсов будут проинформированы по электронной почте и/или смс-сообщением о возможности бесплатно переоформить билеты и перенести дату своего путешествия на период после 31 марта 2020 года", - сообщает МАУ.