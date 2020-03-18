Кабмин выделит 113 миллионов на спецрейсы для эвакуации украинцев, – Криклий

Как передает БизнесЦензор, об этом во время открытого заседания правительства заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Общий объем ассигнований, которые предлагается выделить из Резервного фонда бюджета, составляет сумму эквивалентную $4,16 млн (112,5 млн грн по текущему курсу НБУ, – ред.)", – сказал Криклий.

Министр уточнил, что выделение средств позволит обеспечить эвакуацию 35 479 граждан 175 рейсами.

По итогам рассмотрения вопроса, Кабмин принял протокольное поручение Минэкономики, Мининфраструктуры и Минфину в однодневный срок подготовить соответствующий проект распоряжения и вынести его на внеочередное заседание правительства.