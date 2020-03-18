Шмыгаль заявил о прогрессе в переговорах с МВФ

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания Кабинета министров Украины, сообщает БизнесЦензор.

"Вчера и каждый день проходят переговоры с МВФ в селекторном режиме. Мы продвигаемся вперед относительно финансовой поддержки от этой международной организации", - сказал Шмыгаль.

"Есть определенные распоряжения министру финансов, в ближайшее время надеемся на положительный результат. Сообщения и обратная связь, скажем так, от МВФ на сегодня позитивные", - добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнит оставшиеся два условия для продолжения сотрудничества с МВФ, поскольку это важно для Украины не только с точки зрения получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов.

Напомним, 7 декабря 2019 года Международный валютный фонд достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.

Как отметили в МВФ, предварительно соглашение еще подлежит утверждению руководством МВФ и Исполнительным советом Фонда, и будет зависеть от выполнения ряда предварительных условий.