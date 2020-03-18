В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА сообщает БизнесЦензор.

"Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванной вирусом COVID-19, решили классифицировать ее как "Медико-биологическую чрезвычайную ситуациую природного характера регионального уровня" и временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации", - сообщает ОГА.

"В условиях, когда надо максимально сосредоточиться на борьбе с COVID-19, на областном уровне принимаем все меры", - сообщил Василий Володин, временно исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации.

"Уже работает горячая линия в Департаменте здравоохранения КОДА. По телефону: 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на COVID-19. Важно, чтобы люди осознали опасность заболевания, добросовестно соблюдали правила безопасности и сохраняли спокойствие", - добавил Володин.

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил введение режима чрезвычайной ситуации в Киевской области.