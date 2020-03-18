BlaBlaCar приостановит все автобусные маршруты в Украине

Об этом со ссылкой на пресс-службу BlaBlaCar сообщает БизнесЦензор.

"Согласно решению правительства Украины от 16 марта 2020 о запрете пассажирских перевозок, BlaBlaCar временно приостановит все внутренние и международные автобусные маршруты, в том числе на платформе Busfor, начиная с 18 марта 2020", - сообщает BlaBlaCar.

Компания уточняет, что бронирование автобусных поездок на BlaBlaCar и Busfor будет временно недоступно для пользователей до дальнейшего уведомления.

"Карпулингови поездки на BlaBlaCar являются частными поездками на личных автомобилях и поэтому будут по-прежнему доступны для тех, кто хочет беспрепятственно перемещаться между городами Украины", - сообщает BlaBlaCar.

Компания рекомендует своим пользователям действовать в соответствии с положениями национальных и местных органов власти и правил профилактики. "Сюда входят и ограничения как можно большего количества путешествий и в пределах Украины", - сообщает BlaBlaCar.

"В нынешней ситуации "социального дистанцирования" мы настоятельно рекомендуем пользователям отменить все несрочные поездки с попутчиками", - сообщает BlaBlaCar.