БизнесЦензор

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18.03.20 11:23

Руководство "Элетротяжмаша" подозревается в схеме на 14 миллионов

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачили двух заместителей директора и начальника управления ГП "Завод "Электротяжмаш" (Харьков), а также конечного бенефициара и директора чешской компании в организации коррупционной схемы , в результате которой заводу был нанесен ущерб в сумме 13,7 млн грн.

Руководство "Элетротяжмаша" подозревается в схеме на 14 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня всем участникам схемы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - сообщает САП.

По данным досудебного расследования, в 2017 году должностные лица "Электротяжмаша" при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в Праге (Чехия), организовали продажу запасных частей компании реального сектора экономики (Литовская Республика).

Но, как установило следствие, запчасти, которые "Электротяжмаш" продал чешской компании за EUR600,3 тыс., были затем проданы литовской компании почти вдвое дороже - за EUR1,220 млн. В результате "Электротяжмаш" недополучил 13,7 млн грн, что подтверждается результатами экспертиз.

ГП "Завод "Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

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