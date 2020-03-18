БизнесЦензор

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18.03.20 10:35

Риск распространения вируса через посылки отсутствует, – Гостаможня

Государственная таможенная служба не планирует вводить дополнительные меры контроля за почтовыми отправлениями, поскольку риск распространения вируса таким образом отсутствует, сообщил глава ведомства Максим Нефьодов.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Всемирная организация здоровья не подтверждает перенесение вируса на физических предметах дольше нескольких часов, поэтому риска в почте мы не видим сейчас. Если рекомендации изменятся, будем думать", - сказал он.

В то же время, по словам Нефьодова, некоторые задержки в почтовых отправлениях возможны из-за сокращения количества рейсов и увеличение времени на прохождение границ грузовым транспортом.

"Но надеемся, что остановки торговли через интернет или доставки товаров пока не будет", - добавил глава Гостаможни.

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