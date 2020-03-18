"Приватбанк" приостановил продажу наличной валюты

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.

"С 18 марта "Приватбанк" будет проводить валютообменные операции для клиентов физлиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб-версию "Приват24" и сеть терминалов самообслуживания", – сказано в сообщении.

В банке уточнили, что такой режим работы обменных операций вводится до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот зз-за рубежа.

В то же время владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, смогут без ограничений получить наличную валюту в кассах банка при условии предварительного заказа.

Согласно информации на сайте "Приватбанка", обменный курс в его отделениях составлял 27,3-28,5 грн/$ (купля-продажа), курс онлайн-обмена – 27,3-28,5714 грн/$.

Как сообщалось, ранее о приостановке продажи наличной валюты и выдачи долларов с клиентских счетов сообщили "Альфа-Банк" и "Укрэксимбанк", объяснив это решение большим спросом и ограничениями в поставках в Украину долларовых банкнот из-за распространения коронавируса.

Национальный банк Украины призывает население покупать валюту онлайн из-за дефицита наличной валюты в кассах банков. В НБУ также пообещали, что в ближайшие дни ожидается доставка в Украину значительного количества наличной иностранной валюты, что поможет решить сложности с наличием валюты в кассах банков.