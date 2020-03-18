Skoda останавливает заводы в Чехии

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

По словам министра, до 22:00 6 апреля закроются заводы Škoda в городах Млада Болеслав, Квасины и Врхлаби. Решение остановить производство на три недели принято для борьбы с эпидемией коронавируса в Чехии. Работникам заводов выплатят средства в пределах 70-75% месячной зарплаты.

Немецкий концерн Volkswagen, которому принадлежит чешский Škoda Auto, также закрывает свои филиалы в Европе.

На заводах Škoda Auto в Чехии работает около 34 тысяч человек. До сих пор среди работников было зарегистрировано два случая заболевания из-за коронавируса.

Вице-президент союза промышленности и транспорта Чехии Ян Рафа выразил надежду, что остановка производства не будет продолжительной.

Как сообщило Министерство здравоохранения Чехии, по состоянию на вечер 17 марта в стране зарегистрировано 434 случая инфицирования коронавируса, три человека выздоровели, проведено более 6000 тестов на COVID-19.

По данным Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, в мире сегодня зарегистрировали 198 тысяч случаев коронавируса. Почти 8000 человек умерли, почти 82 тысяч - выздоровели.