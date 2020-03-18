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18.03.20 09:49

"Укрзализныця" и Мининфраструктуры разрабатывают механизм подвоза сотрудников в условиях карантина

АО "Укрзализныця" (УЗ) и Министерство инфраструктуры Украины во исполнение норм законодательства разрабатывают алгоритм подвоза к рабочим местам сотрудников железных дорог, задействованных в беспрерывном производственном процессе перевозок и безопасности движения.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщило Мининфраструктуры, все сотрудники будут получать необходимые средства индивидуальной защиты. Кроме того, будут проводиться дезинфекция рабочих мест и температурный скрининг на входе в здания.

"Сотрудники, не задействованные в непосредственно обеспечении производственных процессов, переводятся на дистанционный режим работы. Им также предоставляется право на оформление отпусков", - уверяет ведомство.

Информация обо всех изменениях в рабочем процессе будет доведена до сотрудников руководителями ответственных подразделений.

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