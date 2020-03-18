"Укрзализныця" и Мининфраструктуры разрабатывают механизм подвоза сотрудников в условиях карантина

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщило Мининфраструктуры, все сотрудники будут получать необходимые средства индивидуальной защиты. Кроме того, будут проводиться дезинфекция рабочих мест и температурный скрининг на входе в здания.

"Сотрудники, не задействованные в непосредственно обеспечении производственных процессов, переводятся на дистанционный режим работы. Им также предоставляется право на оформление отпусков", - уверяет ведомство.

Информация обо всех изменениях в рабочем процессе будет доведена до сотрудников руководителями ответственных подразделений.